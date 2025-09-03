Adriano Care SOCIMI SAU est une société publique d'investissement immobilier basée en Espagne qui se consacre à l'acquisition, à la propriété, à la promotion et au développement, à la rénovation et à la location d'actifs immobiliers liés aux personnes âgées en Espagne. L'objectif de la société est de créer un véhicule immobilier spécialisé dans les personnes âgées qui vise à répondre au besoin latent de places résidentielles, dans le but d'investir dans l'amélioration et la transformation du secteur de l'habitat pour personnes âgées afin d'améliorer le bien-être de ces dernières. Cela nécessite une gestion active des actifs du portefeuille acquis. La stratégie d'investissement de la société comprend des actifs immobiliers tels que des résidences gériatriques, des maisons adaptées aux personnes âgées et d'autres centres de soins pour ce groupe.