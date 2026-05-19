Argan a livré l'extension de 12 000 m2 du site logistique de Celio à Amblainville

Argan annonce la livraison de l'extension de 12 000 m² du site logistique exploité par Celio à Amblainville (60).



Cette nouvelle réalisation permet au site d'atteindre une surface totale de 55 000 m², tout en intégrant les standards environnementaux du label AutOnom®.



Opérationnel depuis 2012, le site d'Amblainville s'est progressivement imposé comme la plateforme logistique centrale de Celio en Europe.



Situé à proximité immédiate de l'autoroute A16 (Paris-Beauvais), aux portes de l'Île-de-France, le site bénéficie d'une accessibilité optimale pour les flux logistiques.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un bail long terme d'une durée ferme de 10 ans portant sur l'ensemble du site.



Le bâtiment est désormais équipé d'une centrale photovoltaïque en toiture d'une puissance de 400 kWc dédiée à l'autoconsommation, de batteries de stockage d'une capacité de 250 kWh, ainsi que d'un système de chauffage par pompes à chaleur en remplacement des installations au gaz.



Ces équipements permettent de réduire significativement l'empreinte carbone du site avec des émissions de CO? divisées par quatre, extension incluse.