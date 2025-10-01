Argan enregistre une hausse de 6% de ses revenus locatifs sur 9 mois











Argan indique avoir généré 158,7 millions d'euros de revenus locatifs au cours des neuf premiers mois de 2025, en progression de 6% par rapport à la même période en 2024 (149,2 MEUR). Cette performance repose principalement sur l'effet année pleine des huit livraisons réalisées en 2024 et sur la revalorisation des loyers de 3,45% appliquée au 1er janvier 2025.



Le CA est resté stable chaque trimestre, à 52,9 MEUR, mais en progression par rapport à la même période un an plus tôt de +10% au premier trimestre, +6% au deuxième, puis +4% au troisième. Forte de cette dynamique, la foncière cotée sur Euronext confirme son objectif annuel de revenus locatifs relevé à 211 MEUR, soit une hausse de 7% par rapport à 2024. Cet objectif avait été ajusté à la hausse le 23 septembre dernier. Quatre nouveaux sites auront été livrés sur l'exercice, représentant un montant d'investissements de 55 MEUR, dans un programme global 2025-2026 désormais sécurisé à hauteur de 215 MEUR. Le rendement moyen des projets dépasse 6%, avec 55% des montants alloués à des acquisitions. Parallèlement, Argan réitère son engagement en faveur du désendettement, maintenant l'arrêt des financements nouveaux depuis 2023. La société vise un ratio LTV de 41,5% (sur la base d'un taux de capitalisation hors droits de 5,25%) et un ratio de dette nette sur EBITDA de 8,7x à fin 2025. Argan confirme par ailleurs ses perspectives annuelles, avec une guidance maintenue à +7% de revenus locatifs pour l'ensemble de l'année 2025.



















