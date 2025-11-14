Argan inaugure un site logistique au sud de Rennes

Quelques mois après sa livraison, Argan fait part de l'inauguration officielle du site AutOnom de Bain-de-Bretagne, situé au sud de Rennes, un bâtiment logistique de dernière génération de 30 000 m² dont 19 500 m² loués par Dimolog.



Ce site, doté d'une centrale photovoltaïque de 550 kWc couplée à des batteries de 400 kWh, permettra à Dimolog de couvrir près de 40% de ses besoins énergétiques et de réduire de 86% ses émissions de CO? par rapport à un entrepôt traditionnel.