Quelques mois après sa livraison, Argan fait part de l'inauguration officielle du site AutOnom de Bain-de-Bretagne, situé au sud de Rennes, un bâtiment logistique de dernière génération de 30 000 m² dont 19 500 m² loués par Dimolog.
Ce site, doté d'une centrale photovoltaïque de 550 kWc couplée à des batteries de 400 kWh, permettra à Dimolog de couvrir près de 40% de ses besoins énergétiques et de réduire de 86% ses émissions de CO? par rapport à un entrepôt traditionnel.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2024, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 3,9 MdsEUR (hors droits).
