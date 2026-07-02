L'essentiel :

- Argan a livré deux sites logistiques totalisant 54 000 m² près de Rouen pour Ferrero.

- Le site de Cléon de 34 000 m² est labellisé AutOnom® avec une centrale photovoltaïque de 660 kWc.

- Le site de Barentin de 20 000 m² dispose d'une centrale photovoltaïque de 790 kWc et offre du stockage en froid positif et température dirigée.



Argan a récemment livré deux plateformes logistiques en Normandie pour le groupe agroalimentaire Ferrero, totalisant une surface de 54 000 m². La première, située à Cléon au sud de Rouen, s'étend sur 34 000 m² avec un bloc bureaux de 1 400 m² et comprend cinq cellules de stockage en température dirigée (14/18°C). Ce site, développé par SPI GROUP, est labellisé AutOnom® grâce à une centrale photovoltaïque de 660 kWc et des batteries de stockage de 200 kWh, permettant une production annuelle d'énergie renouvelable de 530 MWh et une économie de 28 tonnes de CO2 par an.



Livré en mai 2026, le site de Cléon est le plus important site logistique de Ferrero en France, capable de stocker 50 000 palettes et de desservir la moitié nord du pays. La seconde plateforme, développée par Batilogistic et située à Barentin au nord de Rouen, a été livrée début juillet 2026. D'une surface de 20 000 m², elle offre environ un tiers de sa surface en stockage froid positif (2/5°C) et le reste en température dirigée (14/18°C). Elle est également équipée d'une centrale photovoltaïque de 790 kWc, évitant 33 tonnes de CO2 par an.



Ces deux plateformes renforcent le dispositif industriel et logistique de Ferrero en Normandie, notamment en lien avec l'usine de Villers-Ecalles, la plus grande usine de pâte à tartiner au monde. Le site de Barentin approvisionnera en matières premières cette usine, tandis que la production sera distribuée via le site de Cléon. Argan a signé des baux fermes de 10 ans pour chacun des sites, confirmant la pérennité de ces investissements.



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