Argan vient d'officialiser la livraison d'un entrepôt de 18 000 m² à Louailles (Sarthe). Conçu pour répondre à l'urgence logistique du spécialiste du jardinage, le site se distingue par son profil carbone neutre en phase d'exploitation.
Face au besoin immédiat exprimé par le distributeur, Argan a opté pour une livraison par phases successives particulièrement rapide. Lancé début 2025, le chantier a permis de livrer une première tranche dès la fin de l'année dernière, soit à peine 10 mois après le début des travaux. Une prouesse logistique qui a permis aux équipes de Nortene Home Depot de commencer l'exploitation du site en mode "semi-occupé" avant même les finitions.
Situé sur l'axe Le Mans - Angers, le site bénéficie d'un emplacement stratégique, à seulement une trentaine de kilomètres du siège français de Nortene, idéal pour irriguer ses 4 000 points de vente et son canal e-commerce.
L'autonomie énergétique comme standard
Fidèle à la stratégie d'Argan, le bâtiment bénéficie du label propriétaire AutOnom. Equipée d'une centrale photovoltaïque en toiture de 300 kWc couplée à des batteries de stockage de 200 kWh, la structure produit sa propre énergie pour l'éclairage et le chauffage (assuré par des pompes à chaleur à haute performance).
Ce dispositif permet de diviser par dix les émissions de CO² de l'entrepôt. Le solde résiduel étant compensé par un programme de reforestation en Gironde, le site affiche une neutralité carbone complète lors de sa phase d'exploitation.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 4,1 MdsEUR (hors droits).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.