Argan livre une plateforme à Nortene Home Depot

Argan vient d'officialiser la livraison d'un entrepôt de 18 000 m² à Louailles (Sarthe). Conçu pour répondre à l'urgence logistique du spécialiste du jardinage, le site se distingue par son profil carbone neutre en phase d'exploitation.

Face au besoin immédiat exprimé par le distributeur, Argan a opté pour une livraison par phases successives particulièrement rapide. Lancé début 2025, le chantier a permis de livrer une première tranche dès la fin de l'année dernière, soit à peine 10 mois après le début des travaux. Une prouesse logistique qui a permis aux équipes de Nortene Home Depot de commencer l'exploitation du site en mode "semi-occupé" avant même les finitions.



Situé sur l'axe Le Mans - Angers, le site bénéficie d'un emplacement stratégique, à seulement une trentaine de kilomètres du siège français de Nortene, idéal pour irriguer ses 4 000 points de vente et son canal e-commerce.



L'autonomie énergétique comme standard



Fidèle à la stratégie d'Argan, le bâtiment bénéficie du label propriétaire AutOnom. Equipée d'une centrale photovoltaïque en toiture de 300 kWc couplée à des batteries de stockage de 200 kWh, la structure produit sa propre énergie pour l'éclairage et le chauffage (assuré par des pompes à chaleur à haute performance).



Ce dispositif permet de diviser par dix les émissions de CO² de l'entrepôt. Le solde résiduel étant compensé par un programme de reforestation en Gironde, le site affiche une neutralité carbone complète lors de sa phase d'exploitation.