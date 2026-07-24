Argan fait part d'un projet de fusion transfrontalière par échange d'actions avec WDP, qui "permettra de bâtir une plateforme s'étendant sur huit pays, de générer une croissance relutive et de créer une valeur immédiate pour les actionnaires de chacune des sociétés".
Le projet prévoit l'attribution de trois actions WDP nouvellement émises pour chaque action Argan. Argan proposera également à son assemblée générale de procéder à une distribution exceptionnelle de 11 EUR par action avant la réalisation de la fusion, représentant une valorisation implicite totale de 79,22 EUR par action Argan.
Les assemblées générales extraordinaires devraient se tenir en novembre 2026, la réalisation de la fusion étant attendue au 1er trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'un rescrit fiscal en France concernant l'opération.
Le projet de fusion est soutenu à l'unanimité par les conseils d'administration et de surveillance des deux sociétés, ainsi que par les principaux actionnaires de référence : la famille Le Lan, la famille De Pauw et Crédit Agricole Assurances, par l'intermédiaire de sa filiale Predica.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 4,1 MdsEUR (hors droits).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.