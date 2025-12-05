Dans le cadre de leur partenariat pour réduire l'empreinte carbone de leurs activités, Argan et Décathlon annoncent moderniser entièrement les systèmes de chauffage de leurs 4 sites afin d'en améliorer significativement la performance énergétique.
Répartis sur l'ensemble du territoire et totalisant plus de 170 000 m² de surfaces logistiques, ces 4 entrepôts loués par Argan à Décathlon constituent des plateformes clés dans la chaîne de distribution de la marque en France et en Europe.
Sans aucune perturbation des activités logistiques, les chaudières gaz ont été remplacées par des pompes à chaleur dernière génération, une solution permettant de réduire fortement la consommation énergétique et les émissions de CO?.
Permettant d'éviter 700 tonnes de CO? chaque année, soit l'équivalent des émissions annuelles de 120 Français, cette action s'inscrit dans l'objectif d'Argan de réduire de 50% les émissions carbone de son patrimoine entre 2022 et 2030, à 12 000 tonnes.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2024, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 3,9 MdsEUR (hors droits).
