Au cours des six premiers mois de 2026, Argan a enregistré une croissance des revenus locatifs de +4% à 110 MEUR. La croissance du premier semestre provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des livraisons de 2025, complétées de la révision des loyers (+ 0,6 %) au 1er janvier 2026.
La Société a affiché un taux d'occupation de 100 % depuis le premier trimestre 2026 avec la location à la société JS LOGISTICS de 32 000 m² auparavant vacants sur le site du Coudray-Montceaux en région parisienne.
Le résultat net récurrent part de groupe s'élève à 77,5 MEUR à fin juin 2026, représentant une marge de 71 % par rapport aux revenus locatifs.
Par action, il s'établit donc à 3,0 EUR, en ligne avec l'objectif annuel pour 2026.
Le résultat net récurrent au premier semestre 2026 est quasi-stable par rapport au premier semestre 2025 en raison des frais financiers liés à l'émission obligataire de 500 MEUR réalisée en avril 2026 à un coupon de 3,779 %.
Le patrimoine livré (hors actifs immobiliers en cours de développement) s'établit à 3 870 000 m² au 30 juin 2026. Sa valorisation s'élève à 4,27 MdEUR hors droits (4,54 MdEUR droits compris), en hausse de +5 % par rapport au 31 décembre 2025.
La hausse des revenus locatifs conduisant à un relèvement de l'objectif annuel à plus de 221 MEUR pour 2026, tandis que le résultat net récurrent par action s'établit à 3 EUR, en ligne avec l'objectif annuel d'environ 6 EUR par action.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 4,1 MdsEUR (hors droits).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.