Argan enregistre des revenus locatifs de 109,7 MEUR au 1er semestre 2026, en hausse de + 4 % par rapport au 1er semestre 2025.
La croissance du premier semestre provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des livraisons de 2025, complétées de la révision des loyers (+ 0,6 %) au 1er janvier 2026.
La Société a par ailleurs retrouvé un taux d'occupation de 100 % depuis le premier trimestre 2026 avec la location à la société JS Logistics de 32 000 m² auparavant vacants sur le site du Coudray-Montceaux (région parisienne).
Argan révise à la hausse l'objectif annuel des revenus locatifs au titre de 2026 et vise désormais au moins 221 MEUR, soit une progression de + 4 % par rapport à 2025.
Le programme des investissements sécurisés pour 2026 atteint 160 MEUR ; les acquisitions représentent près de 120 MEUR d'investissements. Le rendement moyen total des investissements de 2026 est supérieur à 6 %, avec plus de 140 MEUR d'ores et déjà livrés au travers de 6 projets.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 4,1 MdsEUR (hors droits).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.