La foncière spécialisée dans les entrepôts Argan annonce la signature d'un bail en état futur d'achèvement (BEFA) avec Jung Logistique pour la réalisation d'un nouvel ensemble logistique de 30 000 m² à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne).

Implanté sur un terrain de 6,2 hectares, ce futur site viendra compléter la présence d'Argan à Tournan-en-Brie, une zone logistique historique de l'est francilien et l'un des berceaux du développement de la société, en accès direct sur la Nationale 4.

L'entrepôt sera composé de 4 grandes cellules de stockage de 7 200 m² chacune et équipé de la solution AutOnom. Une centrale photovoltaïque de 400 kWc sera installée en toiture, complétée par des batteries de stockage d'une capacité de 300 kWh.