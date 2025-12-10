Argan signe un BEFA pour un nouvel entrepôt à Tournan-en-Brie

La foncière spécialisée dans les entrepôts Argan annonce la signature d'un bail en état futur d'achèvement (BEFA) avec Jung Logistique pour la réalisation d'un nouvel ensemble logistique de 30 000 m² à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne).



Implanté sur un terrain de 6,2 hectares, ce futur site viendra compléter la présence d'Argan à Tournan-en-Brie, une zone logistique historique de l'est francilien et l'un des berceaux du développement de la société, en accès direct sur la Nationale 4.



L'entrepôt sera composé de 4 grandes cellules de stockage de 7 200 m² chacune et équipé de la solution AutOnom. Une centrale photovoltaïque de 400 kWc sera installée en toiture, complétée par des batteries de stockage d'une capacité de 300 kWh.