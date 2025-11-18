Argan signe un contrat de crédit court terme avec des banques

Préparant activement son refinancement obligataire de 2026, Argan fait part de la signature d'un contrat de crédit court terme bridge-to-bond loan de 500 millions d'euros, avec un pool bancaire incluant JP Morgan, CACIB, BNP Paribas et Société Générale.



D'une durée initiale de 12 mois à compter du 17 novembre 2025, ce crédit pourra être prolongé, à la discrétion de l'emprunteur, pour deux périodes successives de six mois chacune, soit jusqu'au 17 novembre 2027.



Ce refinancement est accompagné de covenants (largement respectés par ses indicateurs à fin juin), dont un ratio LTV consolidé (LTV EPRA hors droits) inférieur à 65% et une valeur du patrimoine immobilier (hors droits) supérieure à 2 MdsEUR.



Selon la foncière d'immobilier logistique, ce financement vise à 'préparer dans les meilleures conditions le refinancement obligataire, envisagé courant 2026, de l'emprunt réalisé en 2021 et arrivant à échéance le 17 novembre 2026'.