Préparant activement son refinancement obligataire de 2026, Argan fait part de la signature d'un contrat de crédit court terme bridge-to-bond loan de 500 millions d'euros, avec un pool bancaire incluant JP Morgan, CACIB, BNP Paribas et Société Générale.
D'une durée initiale de 12 mois à compter du 17 novembre 2025, ce crédit pourra être prolongé, à la discrétion de l'emprunteur, pour deux périodes successives de six mois chacune, soit jusqu'au 17 novembre 2027.
Ce refinancement est accompagné de covenants (largement respectés par ses indicateurs à fin juin), dont un ratio LTV consolidé (LTV EPRA hors droits) inférieur à 65% et une valeur du patrimoine immobilier (hors droits) supérieure à 2 MdsEUR.
Selon la foncière d'immobilier logistique, ce financement vise à 'préparer dans les meilleures conditions le refinancement obligataire, envisagé courant 2026, de l'emprunt réalisé en 2021 et arrivant à échéance le 17 novembre 2026'.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2024, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 3,9 MdsEUR (hors droits).
