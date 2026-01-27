Les choses sérieuses commencent sur le front des résultats d'entreprises. La journée de mardi verra la publication de LVMH de ce côté-ci de l'Atlantique, et de UnitedHealth, Boeing, Texas Instruments ou General Motors de l'autre. De quoi détourner un peu l'attention des investisseurs des tensions autour du yen au Japon, en attendant la mise à jour de la politique monétaire de la Fed demain soir. Les indices et les métaux précieux restent au zénith.

La perspective d'une intervention des autorités sur le marché des changes continue à agiter le Landerneau boursier. Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'une action conjointe du Japon et des Etats-Unis pour renforcer le yen pousse les investisseurs à adapter leurs stratégies. La menace a déjà permis de faire reculer la paire USD / JPY, mais rien ne dit que cela sera suffisant. Dans ce type de configuration, l'annonce vaut parfois autant que l’acte : le simple risque d’une intervention officielle suffit souvent à produire les effets recherchés, rendant l'intervention elle-même presque superflue. Comme je l'ai rappelé hier, ce qui se passe au Japon a de l'importance parce que le yen, les taux japonais et l'épargnant nippon sont au centre d'un grand meccano financier planétaire.

La situation n'a pas empêché les indices boursiers de bien se comporter hier. Si la Suisse et la France ont connu quelques retards à l'allumage hebdomadaire, l'indice large Stoxx Europe 600 a pris 0,2%. Son homologue américain, le S&P 500, s'est lui adjugé 0,5% et une quatrième séance consécutive dans le vert. Les marchés actions gèrent désormais assez bien les jappements douaniers, à défaut d'être totalement rassurés.

Deux événements sont susceptibles de détourner l'attention des investisseurs de ce qui se passe en Extrême-Orient : l'arrivée d'une foultitude de résultats de très grandes entreprises, notamment UnitedHealth, LVMH et Boeing ou General Motors dès aujourd'hui, et la décision de politique monétaire de la Fed sur ses taux, demain soir. Dans la grande équation financière, les résultats d'entreprises restent au cœur de la narration, surtout quand l'environnement macroéconomique est mouvant. La position de la banque centrale américaine ne fait pas de doute, mais le focus se déplacera sur les coups d'après et sur les commentaires de Jerome Powell, toujours assiégé par la Maison Blanche à quelques mois de quitter la présidence de l'institution.

En attendant, les investisseurs sont revenus goûter hier à leurs bonnes vieilles valeurs technologiques, en amont des résultats. Apple, Microsoft, Alphabet et Meta ont été entourées. Ils ont aussi continué à acheter frénétiquement de l'argent. Le métal gris cote environ 109 USD ce matin. Il y a un an, vous pouviez repartir avec une once d'argent pour 30 USD. Même l'or, qui enchaîne aussi les records, est incapable de suivre le rythme : +17,5% quand même depuis le 1er janvier, mais trois fois moins que les 52% de hausse de l'argent. Je sais que je radote, mais je suis obligé d'expliquer à intervalle régulier le pourquoi de cette frénésie. Les métaux précieux sont dopés par leur statut de valeur refuge dans un environnement multi-instable : économie, politique, devises, etc. Les cours sont aussi gonflés par la ruée vers les actifs tangibles induite par la course mondiale à la matière première. Enfin, l'argent bénéficie d'un surcroît de demande pour sa double casquette métal précieux / métal industriel utile dans l'amélioration des performances des équipements de centres de données.

Derrière les tensions mondiales actuelles, on retrouve souvent Donald Trump. Le président américain ne traverse pas la meilleure partie de son mandat, mais il cherche à reprendre la main. En politique intérieure américaine, la montée de la contestation populaire contre le comportement de la police de l'immigration a forcé Trump à se montrer plus sévère envers ses propres troupes. Il cherche à éviter que les démocrates ne capitalisent sur la colère des Américains, notamment en déclenchant un nouveau blocage budgétaire. Le Congrès doit en effet trouver un accord d'ici vendredi pour éviter un shutdown. Parmi les financements à voter, figure celui du Département de la Sécurité intérieure, qui offre un puissant levier à l'opposition. Dans le volet économique, la Maison Blanche a tapé du poing sur la table en menaçant de relever les droits de douane frappant la Corée du Sud, qui tarderait à finaliser l'accord trouvé il y a quelques mois avec les Etats-Unis. Pendant ce temps, le Canada et le Royaume-Uni discutent économie avec la Chine et l'UE finalise un accord commercial avec l'Inde, ce qui ne manque pas d'irriter le locataire de la Maison Blanche.

En Asie-Pacifique, rien ne semble pouvoir contrecarrer l'âge d'or boursier de la Corée du Sud. La menace douanière des Etats-Unis a d'abord fait reculer les indices locaux, mais un puissant rebond alimenté par le secteur technologique a tout emporté sur son passage. Bilan, un KOSPI à +2,6% en fin de parcours, pour une 16e séance de hausse sur 18 en 2026. Si vous voulez vous documenter sur les raisons de l'engouement pour le marché coréen, lisez notre étude approfondie. Ailleurs dans la région, le vert domine partout : 0,7% de hausse au Japon. 1,3% de progression à Hong Kong. 0,9% en Australie, où le secteur minier continue à grimper. L'Inde est plus mesurée (+0,1%). Les places européennes sont attendues en hausse à l'ouverture, aidées par des futures américains ancrés dans le vert en attendant la première grosse salve de résultats de la saison.

Le CAC 40 lance sa journée en hausse de 0,14% à 8 143 points. Le SMI gagne 0,2% à 13 170 points. Le Bel 20 prend 0,3% à 5 348 points.

Les temps forts économiques du jour

Aux USA, l'indice S&P/ Case-Shiller du prix des logements (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00) sont programmés.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Les ventes de voitures neuves ont progressé en décembre de 5,8% à près d'un million d'unités dans l'UE, et de 1,8% à 10,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année écoulée.

Anta Sports va racheter 29,06% de Puma SE à la famille Pinault pour 1,5 MdEUR, soit 35 EUR l'action.

Roche annonce des résultats positifs de phase II pour le CT-388 chez des patients obèses.

Pirelli a reçu une proposition de son actionnaire chinois Sinochem visant à mettre fin à un conflit de gouvernance qui frappe la société.

Gimv ne réalisera plus de nouveaux investissements dans le cadre de sa plateforme dédiée aux sciences de la vie.

Zinzino finalise l'acquisition d'It Works! dans le cadre d'une transaction de 30 millions de dollars.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

