La perspective d'une intervention des autorités sur le marché des changes continue à agiter le Landerneau boursier. Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'une action conjointe du Japon et des Etats-Unis pour renforcer le yen pousse les investisseurs à adapter leurs stratégies. La menace a déjà permis de faire reculer la paire USD / JPY, mais rien ne dit que cela sera suffisant. Dans ce type de configuration, l'annonce vaut parfois autant que l’acte : le simple risque d’une intervention officielle suffit souvent à produire les effets recherchés, rendant l'intervention elle-même presque superflue. Comme je l'ai rappelé hier, ce qui se passe au Japon a de l'importance parce que le yen, les taux japonais et l'épargnant nippon sont au centre d'un grand meccano financier planétaire.
La situation n'a pas empêché les indices boursiers de bien se comporter hier. Si la Suisse et la France ont connu quelques retards à l'allumage hebdomadaire, l'indice large Stoxx Europe 600 a pris 0,2%. Son homologue américain, le S&P 500, s'est lui adjugé 0,5% et une quatrième séance consécutive dans le vert. Les marchés actions gèrent désormais assez bien les jappements douaniers, à défaut d'être totalement rassurés.
Deux événements sont susceptibles de détourner l'attention des investisseurs de ce qui se passe en Extrême-Orient : l'arrivée d'une foultitude de résultats de très grandes entreprises, notamment UnitedHealth, LVMH et Boeing ou General Motors dès aujourd'hui, et la décision de politique monétaire de la Fed sur ses taux, demain soir. Dans la grande équation financière, les résultats d'entreprises restent au cœur de la narration, surtout quand l'environnement macroéconomique est mouvant. La position de la banque centrale américaine ne fait pas de doute, mais le focus se déplacera sur les coups d'après et sur les commentaires de Jerome Powell, toujours assiégé par la Maison Blanche à quelques mois de quitter la présidence de l'institution.
En attendant, les investisseurs sont revenus goûter hier à leurs bonnes vieilles valeurs technologiques, en amont des résultats. Apple, Microsoft, Alphabet et Meta ont été entourées. Ils ont aussi continué à acheter frénétiquement de l'argent. Le métal gris cote environ 109 USD ce matin. Il y a un an, vous pouviez repartir avec une once d'argent pour 30 USD. Même l'or, qui enchaîne aussi les records, est incapable de suivre le rythme : +17,5% quand même depuis le 1er janvier, mais trois fois moins que les 52% de hausse de l'argent. Je sais que je radote, mais je suis obligé d'expliquer à intervalle régulier le pourquoi de cette frénésie. Les métaux précieux sont dopés par leur statut de valeur refuge dans un environnement multi-instable : économie, politique, devises, etc. Les cours sont aussi gonflés par la ruée vers les actifs tangibles induite par la course mondiale à la matière première. Enfin, l'argent bénéficie d'un surcroît de demande pour sa double casquette métal précieux / métal industriel utile dans l'amélioration des performances des équipements de centres de données.
Derrière les tensions mondiales actuelles, on retrouve souvent Donald Trump. Le président américain ne traverse pas la meilleure partie de son mandat, mais il cherche à reprendre la main. En politique intérieure américaine, la montée de la contestation populaire contre le comportement de la police de l'immigration a forcé Trump à se montrer plus sévère envers ses propres troupes. Il cherche à éviter que les démocrates ne capitalisent sur la colère des Américains, notamment en déclenchant un nouveau blocage budgétaire. Le Congrès doit en effet trouver un accord d'ici vendredi pour éviter un shutdown. Parmi les financements à voter, figure celui du Département de la Sécurité intérieure, qui offre un puissant levier à l'opposition. Dans le volet économique, la Maison Blanche a tapé du poing sur la table en menaçant de relever les droits de douane frappant la Corée du Sud, qui tarderait à finaliser l'accord trouvé il y a quelques mois avec les Etats-Unis. Pendant ce temps, le Canada et le Royaume-Uni discutent économie avec la Chine et l'UE finalise un accord commercial avec l'Inde, ce qui ne manque pas d'irriter le locataire de la Maison Blanche.
En Asie-Pacifique, rien ne semble pouvoir contrecarrer l'âge d'or boursier de la Corée du Sud. La menace douanière des Etats-Unis a d'abord fait reculer les indices locaux, mais un puissant rebond alimenté par le secteur technologique a tout emporté sur son passage. Bilan, un KOSPI à +2,6% en fin de parcours, pour une 16e séance de hausse sur 18 en 2026. Si vous voulez vous documenter sur les raisons de l'engouement pour le marché coréen, lisez notre étude approfondie. Ailleurs dans la région, le vert domine partout : 0,7% de hausse au Japon. 1,3% de progression à Hong Kong. 0,9% en Australie, où le secteur minier continue à grimper. L'Inde est plus mesurée (+0,1%). Les places européennes sont attendues en hausse à l'ouverture, aidées par des futures américains ancrés dans le vert en attendant la première grosse salve de résultats de la saison.
Le CAC 40 lance sa journée en hausse de 0,14% à 8 143 points. Le SMI gagne 0,2% à 13 170 points. Le Bel 20 prend 0,3% à 5 348 points.
Les temps forts économiques du jour
Aux USA, l'indice S&P/ Case-Shiller du prix des logements (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00) sont programmés. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1860
- Once d'or : 5 072 USD
- Once d'argent : 109 USD
- Brent : 64,36 USD
- Spread Bund / OAT : 60 points (+2,6%)
- VIX : 16,16 (+0,06%)
- 10 ans US : 4,227%
- Bitcoin : 88 457 USD
Les principaux changements de recommandations
- ABN Amro : Jefferies reprend le suivi acheter avec un objectif de cours de 38 EUR.
- Aker BP : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 280 NOK.
- Aperam : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 37 EUR.
- AstraZeneca : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 000 GBX.
- Burberry Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1 340 GBX à 1 450 GBX.
- Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20,40 EUR.
- Embracer Group : DNB Carnegie initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 80 SEK.
- Fugro : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 9,50 EUR à 13 EUR.
- Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 90 EUR.
- GSK : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1 900 GBX.
- ID Logistics Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 505 à 510 EUR.
- ING Groep : Jefferies reprend le suivi à conserver avec un objectif de cours de 27 EUR.
- Kering : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 164 à 226 EUR.
- Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 26,10 à 30,50 EUR.
- Knorr-Bremse : DZ Bank AG Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 102 EUR.
- LVMH : DBS Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 469 à 528 EUR.
- Mowi : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 258 NOK à 235 NOK.
- Novo Nordisk : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 400 DKK.
- Novartis : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 133 CHF.
- Redeia Corporacion : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 16 à 16,50 EUR.
- Roche Holding : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 400 CHF.
- Sampo : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10 EUR.
- Sanofi : Citigroup démarre le suivi à neutre en visant 85 EUR.
- Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 91 EUR à 98 EUR.
- Warehouses De Pauw : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 25 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus a enregistré 536 commandes nettes et 392 livraisons d'hélicoptères en 2025.
- Ubisoft envisage de supprimer jusqu'à 200 postes à son siège en France.
- ID Logistics affiche une croissance de ses revenus de 14,2% en 2025.
- L'antitrust du Royaume-Uni a notifié à LDC l’ouverture d’une procédure d’examen de l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label.
- Pierrick Lefranc nommé vice-président exécutif opérations techniques et membre du comité exécutif d'Ipsen.
- Vers un rapprochement d'OPmobility et de Hyundai Mobis dans l'éclairage.
- OVH remporte le contrat du projet OCRE.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec le Groupe GSE.
- Haffner Energy lance sa gamme d'unités industrielles C-iC.
- Novacyt a remporté l'appel d'offres du partenariat pour l'approvisionnement du Sud-Ouest de Londres pour la fourniture de tests prénatals non invasifs.
- Drone Volt signe un contrat avec Phoenix Tower.
- Wallix lance One Console pour optimiser l'efficacité opérationnelle et simplifier la cybersécurité des entreprises et des organisations.
- Advicenne obtient l’AMM et le remboursement pour Sibnayal dans l’ATRd aux Emirats Arabes Unis.
- Capital B reconduit son programme d’augmentations de capital de type “ATM” avec TOBAM.
- La cotation de Vergnet a été suspendue après l'annonce de la future liquidation judiciaire.
- Les principales publications du jour : LVMH (17h45), Lumibird, Poujoulat, SergeFerrari, Aramis, Memscap, Acteos, Invibes… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les ventes de voitures neuves ont progressé en décembre de 5,8% à près d'un million d'unités dans l'UE, et de 1,8% à 10,8 millions d'unités sur l'ensemble de l'année écoulée.
- Anta Sports va racheter 29,06% de Puma SE à la famille Pinault pour 1,5 MdEUR, soit 35 EUR l'action.
- Roche annonce des résultats positifs de phase II pour le CT-388 chez des patients obèses.
- Pirelli a reçu une proposition de son actionnaire chinois Sinochem visant à mettre fin à un conflit de gouvernance qui frappe la société.
- Gimv ne réalisera plus de nouveaux investissements dans le cadre de sa plateforme dédiée aux sciences de la vie.
- Zinzino finalise l'acquisition d'It Works! dans le cadre d'une transaction de 30 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : Atlas Copco, Sandvik, Logitech International, Sage Group…
D'Amérique du Nord
- Ford et General Motors seraient en pourparlers avec First Brands au sujet d'un financement de sauvetage, selon le FT.
- Micron Technology annonce un investissement de 24 milliards de dollars à Singapour sur 10 ans. Par ailleurs, le groupe enquête sur une possible fuite de données après une revendication de cyberattaque.
- Nike licencie 775 salariés aux États-Unis dans le cadre d'un plan de modernisation logistique.
- Meta va tester des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp, révèle TechCrunch.
- Exxon Mobil va lancer plusieurs projets de capture et de stockage du carbone (CSC) au Texas et en Louisiane.
- Nvidia lance des modèles d'IA pour les prévisions météorologiques.
- Les principales publications du jour : UnitedHealth, RTX Corporation, Texas Instruments, Boeing, NextEra, Union Pacific, HCA Healthcare, United Parcel Service, Northrop Grumman, Seagate Technology, General Motors …
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group devient la plus grosse capitalisation australienne en dépassant Commonwealth Bank of Australia.
- Les actionnaires de Fortescue approuvent l'acquisition d'Alta Copper.
- Kia et Hyundai reculent à Séoul après les nouvelles menaces de droits de douane de Trump visant la Corée du Sud.
- Zijin Mining rachète le canadien Allied Gold.
- Les principales publications du jour : Shin-Etsu Chemical, Asian Paints, Tata Consumer Products, Vodafone Idea…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- De Hermès à la filature Desurmont, un "système criminel" soupçonné d’avoir escroqué de prestigieux et plantureux héritages (Libération).
- Carney, Trump et le pouvoir d'un bon discours (Financial Times).
- Sur les traces de la peste noire de 1346-1353, ou comment les scientifiques mènent l’enquête (Le Monde).
- S'adapter ou périr : le retail face à une menace existentielle (The Conversation).
- 10 compétences de survie dans une société contrôlée par l'IA (The Honest Broker).