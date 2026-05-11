Argenx entouré après l'extension d'indication du Vyvgart

Argenx se distingue dès l'ouverture avec un gain de 3,04%, à 691,60 euros. Le titre profite de la décision des autorités sanitaires américaines d'approuver l'extension d'indication pour un traitement.

Vendredi soir, la société spécialisée en immunologie a indiqué que la Food & Drug Administration (FDA) avait approuvé une extension d'indication pour Vyvgart et Vuvgart Hytrulo pour le traitement des patients adultes atteints de myasthénie grave généralisée (gMG). La demande de licence biologique supplémentaire approuvé étend ainsi l'indication de ce médicament à tous les stéréotypes de patients adultes vivant avec un gMG.



All Invest Securities a salué cette annonce en indiquant que "cette extension élargit mécaniquement la population adressable à environ 20% de patients gMG supplémentaires, correspondant aux patients sans anticorps anti-AChR détectables". Le broker rappelle que ces patients étaient jusqu'ici plus difficiles à diagnostiquer, moins représentés dans les essais cliniques et disposaient de moins d'options thérapeutiques ciblées".



Pour KBC Securities, il s'agit également d'une bonne nouvelle car Vyvgart devient le seul traitement approuvé pour tous les stéréotypes de gMG. En outre, la banque belge indique qu'au-delà de la myasthénie séronégative, argenx prévoit une extension d'indication dans la myasthénie oculaire ainsi que dans la gMG pédiatrique.



KBC en a profité pour confirmé sa recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 900 euros.