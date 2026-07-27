argenx indique avoir conclu un accord définitif pour acquérir Forte Biosciences, une entreprise biopharmaceutique en phase clinique, moyennant 77 USD par action en numéraire, soit une valeur totale des fonds propres d'environ 2,2 MdsUSD.
FB102, le programme principal de Forte Biosciences, élargit le portefeuille de médicaments immunologiques différenciés d'argenx, en y ajoutant un anticorps anti-CD122 de premier ordre disposant d'une preuve de concept clinique dans le vitiligo et la maladie coeliaque, ainsi que d'un potentiel pour traiter plusieurs maladies auto-immunes.
En effet, Forte Biosciences a dévoilé, le 9 juillet, des données positives de phase 1b dans le vitiligo, démontrant un bénéfice statistiquement significatif. De plus, des données positives de phase 1b sur la maladie coeliaque ont été publiées l'an dernier, avec des résultats de phase 2 attendus au 2e semestre.
Au-delà de la maladie coeliaque et du vitiligo, FB102 présente un potentiel pour traiter l'alopécie areata et d'autres maladies auto-immunes, ce qui soutient son profil en tant qu'opportunité de "pipeline dans un produit", d'après la société spécialisée dans l'immunologie.
Selon les termes de l'accord, argenx lancera une offre publique d'achat en numéraire afin d'acquérir l'ensemble des actions ordinaires en circulation de Forte Biosciences au prix de 77 USD par action, soit une prime d'environ 86% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes depuis le 9 juillet.
La transaction n'est soumise à aucune condition de financement et sera intégralement financée par la trésorerie disponible. Elle devrait être finalisée au 3e trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, dont l'apport à l'OPA d'au moins la majorité des actions en circulation.
argenx SE est une société internationale spécialisée en immunologie qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves auto-immunes. Elle travaille en partenariat avec les meilleurs chercheurs universitaires dans le cadre de son programme Immunology Innovation Program (IIP). argenx SE vise à concrétiser ses avancées en immunologie en créant un portefeuille mondialement reconnu de nouveaux médicaments à base d'anticorps. argenx SE a développé et commercialise le premier inhibiteur du récepteur Fc néonatal (FcRn) approuvé et évalue son vaste potentiel dans le traitement de plusieurs maladies auto-immunes graves, tout en développant plusieurs médicaments expérimentaux au stade précoce au sein de ses franchises thérapeutiques.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.