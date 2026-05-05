Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice ajusté par action a atteint 0,87 USD, contre 0,808 USD attendu par les analystes, tandis que le résultat opérationnel GAAP a progressé à 1,16 MdUSD et que le bénéfice net a atteint 1,02 MdUSD. La marge opérationnelle ajustée est restée élevée, à 47,8%, stable sur un an, ce qui montre que le groupe continue de préserver une forte discipline opérationnelle malgré l'accélération de ses revenus.

Cette réaction négative du marché tient surtout à la trajectoire attendue pour le deuxième trimestre. Arista vise un chiffre d'affaires d'environ 2,8 MdsUSD, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée comprise entre 46% et 47%, un niveau inférieur à celui du premier trimestre. Cette prévision implique aussi une croissance annuelle plus modérée qu'au premier trimestre, ce qui contraste avec les attentes élevées intégrées dans la valorisation du titre.

La directrice financière Chantelle Breithaupt a souligné que cette performance reflète une exécution disciplinée dans un environnement macroéconomique et de chaîne d'approvisionnement encore dynamique. Les investisseurs surveilleront désormais la capacité d'Arista à convertir la demande liée à l'IA en croissance durable, sans pression supplémentaire sur les marges.