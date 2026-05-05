Arista Networks décroche malgré des résultats supérieurs aux attentes
Arista Networks chute d'environ 10% dans les échanges post-clôture à Wall Street suite à une guidance jugée prudente, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe spécialisé dans les équipements réseau pour les centres de données, le cloud et l'intelligence artificielle a publié un chiffre d'affaires de 2,71 MdsUSD au premier trimestre 2026, en hausse de 35,1% sur un an et de 8,9% par rapport au trimestre précédent. Le consensus attendait environ 2,62 MdsUSD.
Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice ajusté par action a atteint 0,87 USD, contre 0,808 USD attendu par les analystes, tandis que le résultat opérationnel GAAP a progressé à 1,16 MdUSD et que le bénéfice net a atteint 1,02 MdUSD. La marge opérationnelle ajustée est restée élevée, à 47,8%, stable sur un an, ce qui montre que le groupe continue de préserver une forte discipline opérationnelle malgré l'accélération de ses revenus.
Cette réaction négative du marché tient surtout à la trajectoire attendue pour le deuxième trimestre. Arista vise un chiffre d'affaires d'environ 2,8 MdsUSD, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée comprise entre 46% et 47%, un niveau inférieur à celui du premier trimestre. Cette prévision implique aussi une croissance annuelle plus modérée qu'au premier trimestre, ce qui contraste avec les attentes élevées intégrées dans la valorisation du titre.
La directrice financière Chantelle Breithaupt a souligné que cette performance reflète une exécution disciplinée dans un environnement macroéconomique et de chaîne d'approvisionnement encore dynamique. Les investisseurs surveilleront désormais la capacité d'Arista à convertir la demande liée à l'IA en croissance durable, sans pression supplémentaire sur les marges.
Arista Networks, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de commutateurs réseau Cloud Ethernet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (85,8%) et de services (14,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79,4%), Europe-Moyen orient-Afrique (11,5%) et Asie-Pacifique (9,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.