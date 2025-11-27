Arkema annonce s'être associé à Poolp, start-up française spécialisée dans le design, pour créer une table basse sculpturale entièrement imprimée en 3D, une collaboration "illustrant la rencontre entre innovation et durabilité".
"Baptisée Nomura, en référence à la méduse géante originaire des mers japonaises, cette pièce unique est fabriquée à partir de granulés de polyamide transparent Rilsan Clear", explique le groupe de chimie de spécialité.
Ce polyamide transparent, biosourcé à +60% (huile de ricin), dispose selon lui de la résistance mécanique, chimique et à l'usure élevée, qui le place comme un choix idéal dans le design et l'ameublement haut de gamme.
Arkema collabore avec Poolp pour démontrer le potentiel des matériaux biosourcés dans l'impression 3D grand format, ouvrant de nouvelles voies applicatives qui "allient exigence esthétique, innovation technologique et responsabilité environnementale".
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
