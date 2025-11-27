Arkema annonce s'être associé à Poolp, start-up française spécialisée dans le design, pour créer une table basse sculpturale entièrement imprimée en 3D, une collaboration "illustrant la rencontre entre innovation et durabilité".

"Baptisée Nomura, en référence à la méduse géante originaire des mers japonaises, cette pièce unique est fabriquée à partir de granulés de polyamide transparent Rilsan Clear", explique le groupe de chimie de spécialité.

Ce polyamide transparent, biosourcé à +60% (huile de ricin), dispose selon lui de la résistance mécanique, chimique et à l'usure élevée, qui le place comme un choix idéal dans le design et l'ameublement haut de gamme.

Arkema collabore avec Poolp pour démontrer le potentiel des matériaux biosourcés dans l'impression 3D grand format, ouvrant de nouvelles voies applicatives qui "allient exigence esthétique, innovation technologique et responsabilité environnementale".