Arkema indique avoir finalisé le projet de modernisation et de décarbonation de son site de Lacq/Mourenx, spécialisé dans les dérivés de spécialités à base de soufre pour l'agrochimie, le raffinage, la pétrochimie et les carburants renouvelables.
Ce nouveau projet inclut la construction d'une unité de traitement des effluents soufrés avec un procédé plus performant, permettant de réduire les émissions de dioxyde de soufre de 40%, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre de plus de 10%.
Par ailleurs, ce nouveau procédé entraînera la production d'acide sulfurique qui sera utilisé comme matière première par d'autres sites industriels. Enfin, ce projet permettra également de diminuer la consommation d'eau du site.
Le groupe de chimie précise que ce projet, représentant un investissement de 40 millions d'euros, est en partie financé par l'État français dans le cadre du plan France 2030 opéré par l'ADEME.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
