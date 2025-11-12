Le groupe chimique n'échappe pas à la conjoncture difficile, qui n'épargne aucun acteur de son secteur.

Ses quatre segments opérationnels en font les frais. En consolidé, sur les neuf premiers mois de l'année, son chiffre d’affaires est en baisse de 4,2%, et le profit d'exploitation de 33%.

Le cash flow libre, quant à lui, diminue de 42,4%, de 210 millions d'euros l'an dernier à même époque à 121 millions d'euros sur neuf mois. A priori, il ne couvrira pas la distribution du dividende cette année ; une réduction de celui-ci est donc à craindre.

Arkema, qui entend atteindre 12 milliards de chiffre d’affaires en 2028, aura donc fort à faire pour redorer son blason auprès des investisseurs. En témoigne l'électroencéphalogramme plat de son cours de bourse, retombé en cette fin d'année 2025 exactement là où il était quinze ans plus tôt.

De manière légitime, du reste, car si le chiffre d'affaires du groupe a doublé sur la période, son profit d'exploitation sera en 2025 identique voire inférieur à celui de 2010.

En parallèle, le nombre de titres en circulation a augmenté de presque un quart suite à diverses augmentations de capital. Quant à la dette nette, elle a littéralement explosé, passant d'un montant négligeable à 3,4 milliards d'euros.

Dans ce contexte, les 4,6 milliards d'euros investis dans la stratégie de croissance externe ne semblent avoir produit que des rendements très incertains, même s'il est vrai que le profit cash distribuable aux actionnaires, ou cash flow libre, a eu tendance à s'améliorer au fil du cycle.

En quinze ans, Arkema a distribué 2,5 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, c'est-à-dire à peu près la moitié de son cash flow libre avant acquisitions. Ces montants sont à mettre en rapport avec la capitalisation boursière de 3,9 milliards d’euros et la valeur d'entreprise - capitalisation boursière plus dette nette - de 7,3 milliards d’euros.

Le groupe est par ailleurs valorisé à des multiples de son profit d'exploitation plus ou moins en phase avec leur moyenne historique - un peu en dessous, mais sans divergence majeure. À cet égard, la situation ne semble guère présenter d'attrait pour un investisseur prospectif.