Arkema en forte hausse après des trimestriels supérieurs aux attentes
Le titre Arkema est particulièrement entouré sur le marché parisien (+6,63%, à 61,90 EUR). Dans un contexte géopolitique tendu par le conflit au Moyen-Orient et marqué par la faiblesse persistante de la demande mondiale, le chimiste a dévoilé une performance financière robuste pour le deuxième trimestre 2026. Porté par une réactivité tarifaire efficace et une discipline stricte sur ses coûts, le groupe a vu ses bénéfices progresser et a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels.
Au deuxième trimestre 2026, Arkema a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,2%, soutenue par une dynamique de prix positive et par la progression de ses activités en Asie, notamment dans les segments de niche comme les batteries, l'électronique et l'impression 3D.
Malgré le choc inflationniste sur les matières premières lié aux tensions au Moyen-Orient et un effet de change défavorable de 10 millions d'euros, le groupe est parvenu à préserver ses marges.
L'Ebitda s'est établi à 391 millions d'euros, en hausse de 7,4% par rapport à la même période un an plus tôt. La marge d'Ebitda est passée à 16,1%, contre 15,2% au deuxième trimestre 2025, tirée par la performance du segment Adhésifs et le redressement de la division Coating Solutions.
Le groupe compte maintenir une stricte maîtrise de ses frais fixes et s'appuyer sur la montée en puissance de ses grands projets industriels, qui doivent apporter environ 50 millions d'euros d'Ebitda additionnel cette année. Arkema confirme avec confiance sa prévision d'un Ebitda 2026 en légère hausse sur un an, à taux de change constants. Tout en gérant les incertitudes de court terme, l'entreprise réaffirme ses priorités stratégiques axées sur l'innovation, la décarbonation et les matériaux de haute performance.
Jefferies optimiste
La banque d'investissement américaine a précisé que l'Ebitda ajusté du deuxième trimestre de 391 millions d'euros était supérieur de 6% à ses prévisions et de 8% par rapport au consensus.
Les analystes ont confirmé leur opinion à conserver, avec une cible de cours de 50 euros.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (38%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (30,2%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (24%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (7,5%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,2%), Europe (25,4%), Etats-Unis (30,6%), Chine (13,5%), Asie (14,4%), Canada et Mexique (3,6%) et autres (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.