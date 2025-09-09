Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ; - adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ; - solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ; - produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ; - autres (0,4%). A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).