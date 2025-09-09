Arkema fait part de la nomination de Laurent Peyronneau comme directeur général de son segment adhésifs (Bostik) et membre de son comité exécutif, succédant à Vincent Legros qui quitte le groupe de chimie après 9 ans à la tête de ce segment.
Ingénieur en science des matériaux, Laurent Peyronneau possède une forte expérience de l'industrie des adhésifs et a occupé plusieurs postes de direction chez Arkema dans les spécialités chimiques, notamment au sein des coating solutions.
'Laurent Peyronneau aura notamment pour mission d'accélérer le développement de Bostik', affirme son PDG Thierry Le Hénaff. 'Il visera à amener sa rentabilité au niveau des meilleurs du secteur et à renforcer les synergies prometteuses avec les autres segments du groupe'.
Publié le 09/09/2025 à 07:48
