Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27.



'Nous comprenons que l'été a été 'tout mou' sur les volumes avec une dégradation de la situation aux Etats-Unis, surtout dans la construction', prévient l'analyste en amont de la prochaine publication trimestrielle du groupe de chimie.



Oddo BHF prévient que compte tenu d'un troisième trimestre particulièrement faible, la réalisation du point bas de la guidance d'EBITDA (1,3 MdEUR) en 2025 implique un quatrième trimestre avec une saisonnalité moins négative que d'habitude.



Le bureau d'études note cependant que cette situation a déjà été observée en 2020 et considère que l'objectif de réaliser au moins 300 MEUR de FCF cette année (hors éléments non récurrents) reste également atteignable.