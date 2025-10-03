Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27.
'Nous comprenons que l'été a été 'tout mou' sur les volumes avec une dégradation de la situation aux Etats-Unis, surtout dans la construction', prévient l'analyste en amont de la prochaine publication trimestrielle du groupe de chimie.
Oddo BHF prévient que compte tenu d'un troisième trimestre particulièrement faible, la réalisation du point bas de la guidance d'EBITDA (1,3 MdEUR) en 2025 implique un quatrième trimestre avec une saisonnalité moins négative que d'habitude.
Le bureau d'études note cependant que cette situation a déjà été observée en 2020 et considère que l'objectif de réaliser au moins 300 MEUR de FCF cette année (hors éléments non récurrents) reste également atteignable.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
