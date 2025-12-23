Arkema annonce le projet de cession au groupe indien Praana de certaines de ses activités de modifiants chocs et agents de mise en oeuvre, additifs utilisés dans la fabrication de profilés, tubes et emballages PVC ainsi que de plastiques techniques.
Ce projet concerne ses activités dans les modifiants chocs et agents de mise en oeuvre, et porte sur le périmètre mondial des copolymères Méthyl Méthacrylate Butadiène Styrène ainsi que sur le périmètre européen et asiatique des copolymères acryliques.
Les activités concernées ont représenté en tout un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros en 2024. Ce projet prévoit la cession par Arkema du site de production de Vlissingen, aux Pays-Bas, qui emploie 50 personnes.
Ces additifs plastiques permettent notamment d'améliorer la résistance aux chocs et d'optimiser la productivité des procédés d'extrusion et de moulage de PVC et de certains composites utilisés dans les secteurs de la construction et de l'emballage.
La finalisation de ce projet de cession est prévue au 1er trimestre 2026. Arkema poursuit ainsi son recentrage sur des activités stratégiques et à plus forte valeur ajoutée dans les matériaux de spécialités.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
