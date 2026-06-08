Arkema est délaissé à la Bourse de Paris (-2,25%, à 58,70 euros), le titre est pénalisé par une note de Goldman Sachs sur le secteur de la chimie et la dégradation du titre et de l'objectif de cours pour le Français.
Les analystes rappellent qu'au cours des premiers mois du conflit au Moyen-Orient, ils ont décidé de maintenir des recommandations pro-cycliques en raison d'une dynamique de prix favorable et de gains de parts de marché qui compensaient les vents contraires sur la demande.
Deux facteurs inattendus sont toutefois apparus et incitent à plus de prudence. Il y a la destruction de la demande qui a été plus importante que prévu, et la pression accrue des exportations chinoises et la flexibilité de leurs matières premières qui ont grignoté une grande partie des opportunités de parts de marché pour le secteur de la chimie en Europe.
Goldman Sachs indique qu'avec l'amorce d'un nouveau cycle inflationniste, ses analystes ont constaté une grande dispersion dans la capacité à résister à une demande plus faible et à la pression de la hausse des coûts des intrants. En conséquence, leur préférence se dirige vers des valeurs défensives dotées d'un fort pouvoir de fixation des prix.
Ils ont ainsi décidé de dégrader le titre Arkema d'acheter à neutre, avec une cible de cours abaissée de 67 à 63 euros.
Goldman Sachs estime que la société française est la plus exposées aux Etats-Unis parmi les entreprises européennes du secteur de la chimie diversifiée avec près environ 35% de ses revenus générés en Amérique du Nord. Parmi les éléments à surveiller pour Arkema, il y a la vigueur du secteur manufacturier américain qui ne suffit pas à compenser la faiblesse générale induite par le conflit au Moyen-Orient, la politique du logement aux Etats-Unis qui n'en est qu'à ses débuts et l'assouplissement des taux d'intérêt qui semble improbable à court terme.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (38%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (30,2%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (24%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (7,5%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,2%), Europe (25,4%), Etats-Unis (30,6%), Chine (13,5%), Asie (14,4%), Canada et Mexique (3,6%) et autres (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.