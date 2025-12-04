Arkema indique avoir signé un protocole d'accord avec Semcorp afin d'établir une collaboration stratégique visant à accélérer l'innovation dans les technologies de séparateurs pour batteries et accompagner le groupe chinois dans son développement à l'échelle mondiale.
Il fournira des solutions à forte valeur ajoutée et un support technique afin de soutenir le déploiement des séparateurs de haute performance de Semcorp dans des marchés allant des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie à l'électronique grand public.
Cette collaboration vise aussi à soutenir des initiatives de développement conjoint axées sur les séparateurs de nouvelle génération, à partir des solutions innovantes des deux entreprises permettant d'en améliorer la performance et la sécurité.
Les séparateurs empêchent les courts-circuits entre l'anode et la cathode tout en facilitant les transferts ioniques, contribuant ainsi directement à améliorer la sécurité, l'efficacité, la stabilité thermique ainsi que la durée de vie des batteries.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
