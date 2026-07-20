La banque d'investissement américaine a dévoilé une note sur le secteur de la chimie et a décidé de passer de surpondérer à pondération en ligne sur l'action Arkema, avec un objectif de cours réduit de 83 à 63 euros. Elle met en avant trois raisons principales à cette dégradation.
La première concerne la modération des "spreads" sur l'acide acrylique, soit l'écart entre le prix de vente des produits et le coût de la matière première. Les analystes ont observé, au mois de juin, un net repli des prix de l'acide acrylique (-19%), mais les spreads parviennent à se maintenir grâce à une baisse encore plus marquée du coût des matières premières. Morgan Stanley relève également que la demande en aval reste globalement faible, même si le segment Coating Solutions a pu bénéficier d'un rebond (temporaire) lié à des achats saisonniers et/ou anticipés au deuxième trimestre.
Morgan Stanley évoque également une marge de manoeuvre limitée pour des révisions à la hausse significatives des résultats. Les analystes indiquent que l'un des moteurs structurels majeurs pour Arkema reste son activité de Polymères Haute Performance. Toutefois, la bonne tenue de cette division devrait être compensée par le manque de dynamique des volumes dans les segments Adhesive Solutions et Coating Solutions, où la demande des marchés de la construction reste étale.
Enfin, la banque d'investissement américaine estime que la valorisation est juste par rapport à son historique sur cinq ans. D'après les estimations des analystes, Arkema s'échange actuellement à 6 fois l'Ebitda 2026, ce qui est en ligne avec sa moyenne historique sur cinq ans. Ils ajoutent que la société offre un solide rendement moyen du flux de trésorerie disponible de 7% sur la période 2026-2028, mais ils pensent qu'il existe de meilleurs générateurs de free cash-flow ailleurs, notamment Evonik.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (38%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (30,2%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (24%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (7,5%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,2%), Europe (25,4%), Etats-Unis (30,6%), Chine (13,5%), Asie (14,4%), Canada et Mexique (3,6%) et autres (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.