Arkema victime d'une dégradation de Morgan Stanley

Déjà dans le rouge vendredi (-1,50%), le titre Arkema poursuit sa baisse ce lundi (-2,06%, à 54,60 euros), principalement pénalisé par la dégradation de Morgan Stanley.

La banque d'investissement américaine a dévoilé une note sur le secteur de la chimie et a décidé de passer de surpondérer à pondération en ligne sur l'action Arkema, avec un objectif de cours réduit de 83 à 63 euros. Elle met en avant trois raisons principales à cette dégradation.



La première concerne la modération des "spreads" sur l'acide acrylique, soit l'écart entre le prix de vente des produits et le coût de la matière première. Les analystes ont observé, au mois de juin, un net repli des prix de l'acide acrylique (-19%), mais les spreads parviennent à se maintenir grâce à une baisse encore plus marquée du coût des matières premières. Morgan Stanley relève également que la demande en aval reste globalement faible, même si le segment Coating Solutions a pu bénéficier d'un rebond (temporaire) lié à des achats saisonniers et/ou anticipés au deuxième trimestre.



Morgan Stanley évoque également une marge de manoeuvre limitée pour des révisions à la hausse significatives des résultats. Les analystes indiquent que l'un des moteurs structurels majeurs pour Arkema reste son activité de Polymères Haute Performance. Toutefois, la bonne tenue de cette division devrait être compensée par le manque de dynamique des volumes dans les segments Adhesive Solutions et Coating Solutions, où la demande des marchés de la construction reste étale.



Enfin, la banque d'investissement américaine estime que la valorisation est juste par rapport à son historique sur cinq ans. D'après les estimations des analystes, Arkema s'échange actuellement à 6 fois l'Ebitda 2026, ce qui est en ligne avec sa moyenne historique sur cinq ans. Ils ajoutent que la société offre un solide rendement moyen du flux de trésorerie disponible de 7% sur la période 2026-2028, mais ils pensent qu'il existe de meilleurs générateurs de free cash-flow ailleurs, notamment Evonik.