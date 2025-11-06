Arm bat le consensus avec ses résultats et ses prévisions

Le concepteur de processeurs britannique Arm a facilement battu le consensus lors de son deuxième trimestre fiscal, qui s'est clôturé fin septembre, grâce à une forte demande pour ses technologies sous licence, ce qui se traduisait par une hausse de son titre jeudi à la Bourse de New York.



Arm, qui vend ses technologies à des géants comme Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft, Nvidia, Samsung ou encore Qualcomm, a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 34% à 1,14 milliard de dollars, un record pour son deuxième trimestre décalé, alors que le consensus l'attendait à 1,06 milliard.



Les redevances - qui sont générées sur des marchés comme les smartphones, les centres de donnée, l'automobile ou l'Internet des objets (IoT) - ont augmenté de 21% à 620 millions de dollars, tandis que les revenus tirés des licences ont grimpé de 56% à 515 millions.



Hors exceptionnels, son résultat opérationnel s'est accru de 43% à 467 millions de dollars, donnant une marge de 41,1% contre 38,6% un an plus tôt.



Pour le troisième trimestre de son exercice 2025/2026, Arm a déclaré prévoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,225 milliard de dollars, un objectif là encore supérieur aux attentes du marché.



A la Bourse de New York, l'action progressait de 0,7% jeudi matin, mais se traitait encore en-dessous de ses plus hauts de l'été 2024, atteint quelques mois après son retour sur les marchés financiers.



Les analystes de BofA, qui affichent une recommandation d'achat sur ce groupe qu'il considère comme l'un des grands bénéficiaires du développement des infrastructures nécessaires à l'IA, pensent que le titre pourrait atteindre 205 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 28%.