Arm en chute malgré des résultats records

Arm Holdings lâche plus de 8% en début de séance à Wall Street, faisant ainsi l'objet de prises de profits après avoir plus que doublé depuis le 1er janvier, au lendemain de la publication de ses résultats du 4e trimestre 2025-2026.

Le groupe revendique un BPA non GAAP record de 0,60 USD (contre 0,55 USD un an auparavant), en dépit d'investissements accrus en R&D, ainsi que des revenus en hausse de 20% à un plus haut historique de 1,49 MdUSD, au-dessus du point médian de ses objectifs.



Arm a vu ses revenus de licences croître de 29% à 819 MUSD grâce à une forte demande pour sa plateforme, tandis que ses revenus de redevances ont augmenté de 11% à 671 MUSD, portés entre autres par le cloud IA, où les redevances des data centers ont plus que doublé.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Arm affiche ainsi un BPA ajusté de 1,77 USD et des revenus de 4,92 MdsUSD, des niveaux records, le groupe alignant ainsi une 3e année consécutive de croissance de plus de 20% de ses revenus.



"Alors que l'IA devient davantage agentique, la demande pour l'Arm AGI CPU, la première puce pour centres de données d'Arm, a dépassé les attentes, renforçant Arm comme plateforme de calcul pour l'ère de l'IA", souligne la société.



Selon elle, "les data centers devraient requérir plus de quatre fois leur capacité CPU actuelle par gigawatt avec la montée de l'IA agentique, créant une opportunité de marché de plus de 100 MdsUSD à horizon 2030".