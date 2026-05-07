Arm Holdings lâche plus de 8% en début de séance à Wall Street, faisant ainsi l'objet de prises de profits après avoir plus que doublé depuis le 1er janvier, au lendemain de la publication de ses résultats du 4e trimestre 2025-2026.
Le groupe revendique un BPA non GAAP record de 0,60 USD (contre 0,55 USD un an auparavant), en dépit d'investissements accrus en R&D, ainsi que des revenus en hausse de 20% à un plus haut historique de 1,49 MdUSD, au-dessus du point médian de ses objectifs.
Arm a vu ses revenus de licences croître de 29% à 819 MUSD grâce à une forte demande pour sa plateforme, tandis que ses revenus de redevances ont augmenté de 11% à 671 MUSD, portés entre autres par le cloud IA, où les redevances des data centers ont plus que doublé.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Arm affiche ainsi un BPA ajusté de 1,77 USD et des revenus de 4,92 MdsUSD, des niveaux records, le groupe alignant ainsi une 3e année consécutive de croissance de plus de 20% de ses revenus.
"Alors que l'IA devient davantage agentique, la demande pour l'Arm AGI CPU, la première puce pour centres de données d'Arm, a dépassé les attentes, renforçant Arm comme plateforme de calcul pour l'ère de l'IA", souligne la société.
Selon elle, "les data centers devraient requérir plus de quatre fois leur capacité CPU actuelle par gigawatt avec la montée de l'IA agentique, créant une opportunité de marché de plus de 100 MdsUSD à horizon 2030".
ARM Holdings est spécialisé dans la recherche et la conception d'une architecture de microprocesseurs destinée à la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes pour produits numériques. Cette technologie est notamment utilisée dans les systèmes électroniques d'automobile, dans les produits audio-vidéo, dans les produits sans fil et dans les équipements de réseau, de sécurisation des transactions ou de stockage de données. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- royalties (55,4%) ;
- ventes de licences (44,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,8%), Chine (18,7%), Taiwan (15,7%), Corée du Sud (8,1%) et autres (14,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.