Une demi-heure après l'ouverture, le titre perd 4% à 287,2 dollars alors que l'indice à forte pondération technologique gagne 0,6%. Il affiche encore un gain de plus de 169% depuis le début de l'année.

Dans une note diffusée dans la matinée, HSBC indique avoir ramené sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter" tout en relevant son objectif de cours de 255 à 315 dollars.

L'action a grimpé trop fort

La banque britannique estime que le récent rallye boursier d'Arm (+122% depuis le mois de mars), porté par l'engouement des investisseurs pour les processeurs dédiés à l'intelligence artificielle et aux serveurs, est excessif, avec un titre qui se paie désormais à des multiples très élevés, ce qui signifie que le marché intègre déjà une grande partie de la croissance à long terme de l'entreprise.

L'établissement financier souligne que le potentiel de hausse des bénéfices à court terme est limité par des goulets d'étranglement technologiques, Arm devant faire face à des pénuries de capacités de production en 3 nanomètres chez le géant taïwanais TSMC.

N'étant pas un client historique prioritaire, l'entreprise aura du mal à obtenir les volumes supplémentaires nécessaires pour répondre immédiatement à la forte demande, en déduit HSBC, qui dégrade son conseil dans la foulée face à ce manque évident de catalyseurs à court terme.