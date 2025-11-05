Arm Holdings a dévoilé mercredi des prévisions meilleures qu’attendu pour son troisième trimestre fiscal, soutenues par la forte demande liée à l’intelligence artificielle. L’entreprise anticipe un chiffre d’affaires médian de 1,23 milliard de dollars, contre 1,1 milliard attendu, selon LSEG. Sur le trimestre précédent, Arm a réalisé 1,14 milliard de dollars de revenus, en hausse de 34% sur un an, et un bénéfice ajusté par action de 39 cents, supérieur aux 33 cents prévus. À la suite de ces annonces, le titre progresse de plus de 5% dans les échanges prolongés. Le PDG Rene Haas a souligné l’efficacité énergétique des architectures Arm, un atout face aux besoins croissants en calcul IA et aux limites des puces x86.

La société a enregistré une progression notable de ses revenus de redevances (+21% à 620 millions de dollars) et de licences (+56% à 515 millions), tirée par plusieurs contrats à forte valeur. Tous les segments, smartphones, data centers et automobile, affichent une croissance. Arm profite de son modèle fondé sur les droits de propriété intellectuelle et les redevances sur chaque puce intégrant sa technologie, qui équipe la quasi-totalité des smartphones dans le monde.

Le groupe amorce toutefois une évolution stratégique en s’orientant vers la conception de ses propres puces complètes, incarnant ses sous-systèmes de calcul (Compute Sub Systems). Ce virage rompt avec son modèle traditionnel de fournisseur d’architectures pour des acteurs comme Nvidia ou Qualcomm. Fort d’un écosystème générant près de 200 milliards de dollars de revenus annuels, Arm entend consolider sa position de pivot dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs et dans la transition énergétique du calcul intensif.