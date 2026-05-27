Armando Varricchio devient président du conseil de surveillance de STMicro
À la suite de son AG des actionnaires à Amsterdam, STMicroelectronics indique que son conseil de surveillance a nommé Armando Varricchio en tant que président, succédant à Nicolas Dufourcq, qui en devient le vice-président, pour une durée de trois ans expirant à la fin de l'AG 2029.
Membre du conseil de surveillance depuis le 18 décembre 2025, Armando Varricchio possède une connaissance approfondie des relations internationales, fort de quatre décennies de service diplomatique. Il est actuellement le plus haut responsable du service extérieur au ministère italien des Affaires étrangères.
Il a récemment été ambassadeur d'Italie en Allemagne (2021-2025) et, auparavant, ambassadeur aux États-Unis et en Serbie. Il a aussi été conseiller à la sécurité nationale du premier ministre italien ainsi que conseiller diplomatique du président de la République italienne.
Membre du conseil de surveillance de STMicro depuis mai 2015, Nicolas Dufourcq siège au comité de rémunération, au comité stratégique, au comité de développement durable ainsi qu'au comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Il est également membre du conseil d'administration de Stellantis.
Nicolas Dufourcq est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 9 entreprises différentes. Actuellement, il occupe le poste de directeur général de Bpifrance SA et de directeur général de Bpifrance Financement SA (une filiale de Bpifrance SA), de président-directeur général de Bpifrance Participations SA et de président de Bpifrance Assurance Export SAS. M. Dufourcq est également membre du conseil d'administration de 7 autres sociétés.
Il a précédemment occupé le poste de directeur financier et directeur général adjoint de Capgemini SE et de président de Capgemini Reinsurance Co. (filiale de Capgemini SE), président de Wanadoo SA, président-directeur général de FT1CI et directeur général de la Banque Publique d'Investissement.
Nicolas Dufourcq est diplômé de l'école des Hautes tudes Commerciales de Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration.
Avec plus de 48 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.