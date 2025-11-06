Artisan Partners LP dépasse les 5% de DBV Technologies

Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 884 500 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 8,28% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.