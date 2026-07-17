Artisan Partners LP se renforce au capital d'Alstom

Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Alstom, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 23 470 451 actions Alstom représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du capital et des droits de vote de l'équipementier ferroviaire français.



En revanche, Goldman Sachs International a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 10 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Alstom et détenir, à titre individuel, 4,95% du capital et des droits de vote, à la suite d'une cession d'actions hors marché.