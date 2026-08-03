BNP Paribas indique que, suite aux autorisations réglementaires requises, Arval, sa filiale de location longue durée et de solutions de mobilité, a finalisé l'acquisition d'Athlon, anciennement filiale de Mercedes-Benz Group, conformément au calendrier annoncé lors de l'entrée en négociations exclusives en décembre dernier.
Le groupe bancaire français souligne que cette opération permet à Arval d'atteindre un parc combiné de 2,3 millions de véhicules, créant ainsi le co-leader européen de la location longue durée de véhicules.
Son impact estimé sur le ratio CET1, d'environ -13 points de base, est déjà intégré dans la trajectoire de capital de BNP Paribas. Le retour sur capital investi attendu serait de 18%, représentant une contribution positive au résultat net part du groupe de l'ordre de 200 MEUR au terme de la 3e année.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d'améliorer son profil de profitabilité via des leviers de croissance ciblés. Le groupe détaillera la trajectoire d'Arval / Athlon à l'occasion d'un Deep Dive dédié au 1er semestre 2027.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.