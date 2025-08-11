Arverne : Ademe Investissement à plus de 10% des votes

Ademe Investissement a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 août, le seuil de 10% des droits de vote d'Arverne Group et détenir 9,79% du capital et 10,23% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



Le déclarant se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions Arverne Group, mais n'envisage pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination supplémentaire au conseil d'administration.