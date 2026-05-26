Arverne et Equinor Ventures annoncent un financement de 33 millions d'euros pour Lithium de France

Arverne, premier fournisseur français de solutions géothermales, annonce la réussite d'une nouvelle étape majeure de financement pour sa filiale Lithium de France, aux côtés de son partenaire de long terme Equinor Ventures AS. Ce financement prend la forme d'une obligation convertible d'un montant total pouvant atteindre 33 millions d'euros, arrivant à échéance le 30 juin 2027.

Arverne et Equinor Ventures AS y participeront à hauteur de leur quote-part. En cas de réalisation d'un financement qualifiant de 50 MEUR, le principal ainsi que les intérêts courus non capitalisés seront convertis en actions de Lithium de France.



Ce financement soutient l'avancement de la phase pré-industrielle de Lithium de France, couvrant les activités de forage, l'usine de démonstration DLE ainsi que les études d'ingénierie Front End Engineering Design (FEED), un élément clé de l'étude définitive de faisabilité (Definitive Feasibility Study - DFS).



Le projet vise une production annuelle de 27 000 tonnes de carbonate de lithium, permettant d'équiper près de 800 000 véhicules électriques, tout en fournissant 2,2 TWh de chaleur géothermique aux entreprises, agriculteurs et collectivités du nord de l'Alsace.



"Cette étape de financement marque une avancée significative dans l'exécution de notre plan stratégique Dual Flow et souligne la confiance renouvelée de notre partenaire de long terme, Equinor Ventures. Reconnu par l'État français parmi les 150 grands projets stratégiques, Lithium de France s'impose comme l'un des développements industriels les plus prometteurs en Europe en matière de chaleur et lithium géothermal, alliant compétitivité et transition énergétique", a commenté Pierre Brossollet, fondateur et directeur général d'Arverne.