Arverne Group choisit Sedgman pour réaliser une APD

Arverne Group annonce que sa filiale Lithium de France a choisi Sedgman, une société d'ingénierie leader dans la mise en oeuvre de solutions de traitement des minéraux et infrastructures associées, pour réaliser l'avant-projet détaillé (APD) de son projet en Alsace.



Il s'agit de fournir des services de conception technique et de développement du projet d'usines d'extraction, de concentration et de purification de lithium, destinées à produire du carbonate de lithium de qualité batterie.



Etape clé de la phase pré-industrielle lancée en 2025 pour une durée prévue de 12 à 18 mois, l'APD a pour objectif de préciser les résultats de l'étude de préfaisabilité (PFS) et de conduire à une décision finale d'investissement pour le projet.