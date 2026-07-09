Arverne remanie sa gouvernance pour accompagner son changement d'échelle

Le spécialiste français des solutions géothermales, annonce une évolution stratégique de sa gouvernance. Validée par l'assemblée générale et le conseil d'administration fin juin 2026, cette réorganisation vise à structurer le groupe pour sa nouvelle phase de croissance tout en renforçant ses standards éthiques.

Le conseil d'administration d'Arverne enregistre l'arrivée de nouveaux visages. Bpifrance Investissement, représentée par Vladislav Tcaci, fait son entrée en tant qu'administratrice indépendante. Par ailleurs, Manoelle Lepoutre a été cooptée en qualité d'administratrice indépendante (en remplacement de Bruno Gérard), tandis que la société GEOGREEN, représentée par Alexis Broders, intègre le Conseil suite à la démission d'Arosco.



A l'issue de ces mouvements, le conseil d'administration d'Arverne atteint un équilibre fort avec 44% d'administrateurs indépendants et 44% de femmes.