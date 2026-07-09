Arverne remanie sa gouvernance pour accompagner son changement d'échelle
Le spécialiste français des solutions géothermales, annonce une évolution stratégique de sa gouvernance. Validée par l'assemblée générale et le conseil d'administration fin juin 2026, cette réorganisation vise à structurer le groupe pour sa nouvelle phase de croissance tout en renforçant ses standards éthiques.
A l'issue de ces mouvements, le conseil d'administration d'Arverne atteint un équilibre fort avec 44% d'administrateurs indépendants et 44% de femmes.