Le conseil d'administration d'Arverne enregistre l'arrivée de nouveaux visages. Bpifrance Investissement, représentée par Vladislav Tcaci, fait son entrée en tant qu'administratrice indépendante. Par ailleurs, Manoelle Lepoutre a été cooptée en qualité d'administratrice indépendante (en remplacement de Bruno Gérard), tandis que la société GEOGREEN, représentée par Alexis Broders, intègre le Conseil suite à la démission d'Arosco.

A l'issue de ces mouvements, le conseil d'administration d'Arverne atteint un équilibre fort avec 44% d'administrateurs indépendants et 44% de femmes.