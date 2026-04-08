Arxis vise une valorisation de plus de 11 milliards de dollars pour son IPO

Le fabricant américain de composants aéronautiques profite de l'intérêt croissant pour le secteur de la défense. L'opération pourrait lever plus d'un milliard de dollars.

Arxis prépare son introduction en Bourse aux États-Unis avec une valorisation pouvant atteindre 11,2 milliards de dollars. L'entreprise, soutenue par le fonds Arcline Investment Management, prévoit de lever jusqu'à 1,06 milliard de dollars en proposant 37,7 millions d'actions dans une fourchette de 25 à 28 dollars. Cette opération intervient dans un contexte de forte demande pour les valeurs liées à la défense, perçues comme plus résilientes face aux tensions géopolitiques.



Le groupe conçoit des composants électroniques et mécaniques destinés à l'aéronautique, à la défense mais aussi à des secteurs comme le médical. Il est structuré autour de deux divisions principales, couvrant ces activités. Les fonds levés serviront en partie à réduire la dette, le reste étant destiné aux besoins opérationnels et aux usages généraux de l'entreprise.



L'opération suscite déjà l'intérêt d'investisseurs institutionnels majeurs, dont Capital International, Janus Henderson et T. Rowe Price, prêts à investir jusqu'à 400 millions de dollars. L'introduction est prévue sur le Nasdaq sous le symbole "ARXS", avec Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies en tant que banques chefs de file.