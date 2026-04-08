Arxis prépare son introduction en Bourse aux États-Unis avec une valorisation pouvant atteindre 11,2 milliards de dollars. L'entreprise, soutenue par le fonds Arcline Investment Management, prévoit de lever jusqu'à 1,06 milliard de dollars en proposant 37,7 millions d'actions dans une fourchette de 25 à 28 dollars. Cette opération intervient dans un contexte de forte demande pour les valeurs liées à la défense, perçues comme plus résilientes face aux tensions géopolitiques.
Le groupe conçoit des composants électroniques et mécaniques destinés à l'aéronautique, à la défense mais aussi à des secteurs comme le médical. Il est structuré autour de deux divisions principales, couvrant ces activités. Les fonds levés serviront en partie à réduire la dette, le reste étant destiné aux besoins opérationnels et aux usages généraux de l'entreprise.
L'opération suscite déjà l'intérêt d'investisseurs institutionnels majeurs, dont Capital International, Janus Henderson et T. Rowe Price, prêts à investir jusqu'à 400 millions de dollars. L'introduction est prévue sur le Nasdaq sous le symbole "ARXS", avec Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies en tant que banques chefs de file.
Janus Henderson Group plc est un gestionnaire d'actifs mondial indépendant basé au Royaume-Uni, spécialisé dans l'investissement actif dans diverses catégories d'actifs. La société gère une large gamme de produits d'investissement pour les investisseurs institutionnels et les particuliers dans quatre domaines : les actions, les titres à revenu fixe, les produits multi-actifs et les produits alternatifs. Son canal intermédiaire distribue des fonds communs de placement américains, des comptes gérés séparément, des fonds négociés en bourse et divers autres produits, par le biais d'intermédiaires financiers, notamment des banques, des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine discrétionnaires. Le canal autogéré s'adresse aux investisseurs individuels qui investissent dans ses produits par l'intermédiaire d'un supermarché de fonds communs de placement ou directement auprès de la société. Le canal institutionnel s'adresse aux entreprises, aux fonds de dotation, aux fonds de pension et autres, avec une distribution directe au promoteur du plan et par l'intermédiaire de consultants. La société est présente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Amérique latine, au Japon, en Asie et en Australie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.