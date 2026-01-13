ASF (Vinci) place une émission obligataire à huit ans

Vinci fait part du placement réussi, par sa filiale de concessions autoroutières ASF, d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance janvier 2034, assortie d'un coupon annuel de 3,375%.

"L'opération, sursouscrite près de 4 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée "A-" par Standard & Poor's avec perspective stable et "A3" par Moody's avec perspective stable", estime le groupe de BTP.



Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'allonger la maturité moyenne de sa dette "dans d'excellentes conditions compte tenu de l'environnement de marché actuel".