AskBio (Bayer) lance la phase 2 européenne de sa thérapie génique pour Parkinson

AskBio, filiale de Bayer, annonce la randomisation des premiers participants européens d'un essai de phase II évaluant AB-1005, une thérapie génique expérimentale pour la maladie de Parkinson à un stade modéré. Les premiers centres actifs sont en Pologne et au Royaume-Uni, l'Allemagne suivant prochainement.



L'essai, déjà en cours de recrutement aux États-Unis depuis 2024, prévoit d'inclure environ 87 patients âgés de 45 à 75 ans. AB-1005 délivre un facteur neurotrophique (GDNF) directement dans le putamen afin d'évaluer sécurité et efficacité en neurorestauration.



Selon Alan Whone, investigateur principal en Europe, cette étape représente 'une avancée importante et un espoir pour les patients et les cliniciens'. Canwen Jiang, directeur médical d'AskBio, insiste sur le potentiel de cette approche à répondre au besoin médical majeur.



AB-1005 a obtenu en 2025 la désignation RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy) de la FDA, offrant un cadre accéléré de développement et d'évaluation réglementaire. Une étude distincte explore aussi son utilisation dans l'atrophie multisystématisée de type parkinsonien (MSA-P).