AskBio (Bayer) teste une thérapie génique contre une maladie liée à Parkinson

AskBio, filiale de Bayer, annonce avoir terminé le recrutement des patients dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 évaluant la thérapie génique expérimentale AB-1005 contre l'atrophie multisystématisée de type parkinsonien (MSA-P).



L'AB-1005 repose sur un vecteur viral adéno-associé (AAV2) contenant le gène du facteur neurotrophique dérivé des cellules gliales (GDNF).

Krystof Bankiewicz, président scientifique Parkinson et MSA chez AskBio, souligne qu'il n'existe 'aucun traitement modifiant l'évolution de la MSA', et que cette étape est essentielle pour avancer vers une option thérapeutique potentielle.



Le laboratoire précise qu'il développe aussi ce même AB-1005 pour la maladie de Parkinson, via l'essai de phase 2 REGENERATE-PD. Ce programme bénéficie depuis février 2025 de la désignation RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy) par la FDA, après des résultats de phase 1b jugés favorables en termes de sécurité et de tendances cliniques.



L'AB-1005 reste une thérapie expérimentale dont l'efficacité et la sécurité ne sont pas encore établies.