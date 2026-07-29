ASM International décroche après des trimestriels en ligne

ASM International décroche de 8% à 695 EUR à la Bourse d'Amsterdam, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'une publication trimestrielle globalement proche des attentes et de la confiance affichée par la société dans ses perspectives.

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a fait état d'un bénéfice net normalisé en croissance de 16% sur un an à 271 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, manquant de 1% l'estimation moyenne des analystes, selon ING.



En revanche, sa marge opérationnelle normalisée s'est améliorée de 140 points de base à 32,9%, pour des revenus en croissance de 20% à 1 003 MUSD, des niveaux supérieurs respectivement de 10 points de base et de 1% aux consensus de marché.



"À nos yeux, ce sont les indicateurs d'une croissance soutenue qui importent", estime toutefois ING, qui met ainsi en avant une accélération de la demande liée à l'IA et une prévision de revenus de 1,1 MdEUR pour le 3e trimestre, contre un consensus de 1,0 MdEUR.



"Bien que ces annonces ne soient pas sensiblement plus solides que celles des deux trimestres précédents et que le consensus intègre déjà une croissance importante, elles continueront de soutenir la thèse d'investissement", juge la banque néerlandaise, qui reste à l'achat sur le titre.



De son côté, KBC préfère maintenir sa position "conserver" sur ASM International, même s'il reconnaît que ses propres estimations étaient trop prudentes, alors que la direction a indiqué s'attendre à dépasser en 2027 sa fourchette cible allant de 3,7 MdsEUR à 4,6 MdsEUR.



"Nous continuons de penser que les attentes au-delà de 2027 extrapolent l'environnement actuel favorable à la demande axée sur l'IA, laissant peu de place à la nature cyclique de l'industrie des équipements pour semi-conducteurs", prévient la banque belge.