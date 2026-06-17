ASM International dopé par des propos d'Oddo BHF

ASM International grimpe de 3,8% à 1 025 EUR à Amsterdam, alors que, dans une note sectorielle, Oddo BHF affiche une préférence pour le titre du Néerlandais parmi les équipementiers européens de l'industrie des semi-conducteurs.

À la suite des publications du 1er trimestre 2026 et des dernières annonces de dépenses d'investissement (Capex) dans l'IA, le bureau d'études relève à nouveau ses scénarios de croissance pour le marché des semi-conducteurs.



En conséquence, il remonte ses prévisions de BPA de 2% en moyenne sur 2026 et de 7% sur 2027 pour les équipementiers de sa couverture, "reflétant la hausse du WFE (équipements de fabrication de plaquettes), l'effet de mix (mémoire/logique) et le levier opérationnel".



Bien qu'il se montre positif sur l'ensemble de ces valeurs, Oddo BHF privilégie ASM International, avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours rehaussé de 1 000 à 1 300 EUR. Selon lui, ses lead times (délais de livraison) courts, de 3 à 6 mois, permettent de convertir rapidement les commandes en chiffre d'affaires et de générer une croissance plus forte dès 2026 (+28%), puis de +23% en 2027.



Il réitère également ses opinions "surperformance" sur les autres valeurs néerlandaises ASML et BESI (BE Semiconductor Industries), avec des objectifs de cours rehaussés respectivement de 1 600 à 2 000 EUR et de 285 à 375 EUR, ainsi que sur le suisse Comet, avec une cible portée de 375 à 500 CHF.