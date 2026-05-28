ASM International : le dépositaire de la précision atomique Dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, les entreprises les plus décisives ne sont pas toujours les plus visibles. ASM International appartient à cette catégorie rare d'acteurs industriels dont les équipements interviennent très en amont, loin du produit final, mais dont l'importance augmente à mesure que la complexité technologique s'élève. Petite soeur du plus grand groupe technologique européen, je parle bien sûr d'ASML Holding, le groupe néerlandais ASM International ne vend ni processeurs, ni mémoires, ni services numériques. Il conçoit des machines et des solutions de procédés qui permettent aux fabricants de semi-conducteurs de franchir les nouvelles étapes de miniaturisation, de performance et de densité. Dans une industrie où chaque génération de puces exige davantage de précision, de pureté et de contrôle, ASM est devenu un fournisseur critique. Tommy Douziech Publié le 28/05/2026 à 16:19 Partager Cet article est réservé aux abonnés Premium ABONNEZ-VOUS en Premium pour débloquer ces contenus à haute valeur ajoutée ! S'abonner Vous êtes déja client ? Se connecter © Zonebourse.com - 2026 Partager

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