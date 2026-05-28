ASM International : le dépositaire de la précision atomique
Dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, les entreprises les plus décisives ne sont pas toujours les plus visibles. ASM International appartient à cette catégorie rare d'acteurs industriels dont les équipements interviennent très en amont, loin du produit final, mais dont l'importance augmente à mesure que la complexité technologique s'élève. Petite soeur du plus grand groupe technologique européen, je parle bien sûr d'ASML Holding, le groupe néerlandais ASM International ne vend ni processeurs, ni mémoires, ni services numériques. Il conçoit des machines et des solutions de procédés qui permettent aux fabricants de semi-conducteurs de franchir les nouvelles étapes de miniaturisation, de performance et de densité. Dans une industrie où chaque génération de puces exige davantage de précision, de pureté et de contrôle, ASM est devenu un fournisseur critique.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
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Surperformance est positionnée à l'achat sur ASM INTERNATIONAL N.V. depuis le 30/04/2026
ASM International N.V. est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions de processus pour produire des dispositifs semi-conducteurs destinés au traitement des plaquettes. L'activité s'organise autour 2 familles de produits :
- tranches de semi-conducteurs : apposition de produits et de films spéciaux pour la fabrication notamment de tranches de silicium et de cuivre ;
- équipements d'assemblage et d'emballage : destinés aux matrices issues de la découpe de tranches de semi-conducteurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (4,5%), Asie (80,2%) et Etats-Unis (15.3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.