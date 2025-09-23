ASM International met à jour ses prévisions pour 2027

ASM International organise aujourd'hui son Investor Day 2025 à Londres.



Dans le cadre des présentations de la Journée des investisseurs, ASM met à jour ses prévisions pour 2027.



L'objectif de chiffre d'affaires pour 2027 est ajusté des seules devises et se situe entre 3,7 et 4,6 milliards d'euros (avant ajustement des devises : 4,0-5,0 milliards d'euros) et les objectifs de marge brute ont été portés à une fourchette de 47 à 51 % et la marge d'exploitation à 28-32 %.



Par ailleurs, ASM présente ses objectifs financiers pour 2030.



Le chiffre d'affaires devrait atteindre plus de 5,7 milliards d'euros d'ici 2030. Cela implique un TCAC 2024-2030 d'au moins 12 %, contre un TCAC de 6 % pour le marché WFE sur la même période.



La marge brute est attendue dans une fourchette de 47 % à 51 % (2026-2030). La marge opérationnelle est attendue dans une fourchette de 28 %-32 % (2026-2030), et de plus de 30 % d'ici 2030.



Le free cash-flow devrait atteindre plus de 1 milliard d'euros d'ici 2030 (2024 : 534 millions d'euros).



Oddo BHF estime dans son étude du jour que cette annonce confirme le profil de croissance structurelle d'ASMi, malgré des objectifs 2030 légèrement inférieurs aux prévisions, sous l'effet des transitions technologiques et grâce aux positions du groupe dans l'ALD et l'épitaxie.



'Toutefois, le court terme s'annonce plus difficile que prévu et devrait entraîner une révision à la baisse des estimations pour 2025 (probablement d'environ 10 % à première vue), tandis que celles pour 2027 resteraient plus ou moins inchangées' indique Oddo BHF.