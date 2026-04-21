ASM International prévoit un deuxième trimestre au-dessus des attentes

ASM International a annoncé des perspectives de chiffre d'affaires supérieures aux anticipations pour le deuxième trimestre, après un début d'année déjà solide. Le groupe prévoit des revenus d'environ 980 millions d'euros, nettement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes fixée à 883,9 millions. Au premier trimestre, l'entreprise avait déjà dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 862,5 millions d'euros, contre 828,5 millions anticipés.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de demande soutenue pour les équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs. Les investisseurs surveillent particulièrement la progression entre les deux trimestres, alors que le groupe anticipe une accélération au second semestre. Cette tendance reflète une intensification des investissements dans les technologies de pointe au sein de l'industrie.



Selon la direction, les clients augmentent leurs dépenses sur les noeuds technologiques les plus avancés et lancent des investissements dans des lignes pilotes pour la technologie 1,4 nm, attendus plus tard dans l'année. Ces perspectives devraient conduire à une révision à la hausse des prévisions du marché, soutenues par la forte demande liée aux puces utilisées notamment dans les produits de grands acteurs technologiques.