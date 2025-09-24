ASM International : UBS confirme son conseil à l'achat

UBS estime que les moteurs de la croissance 2027 restent intacts. L'analyste confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 565 E.



'Nous restons confiants quant aux perspectives de croissance d'ASMI et, notamment, quant à sa part de marché pour les 3 à 5 prochaines années' indique UBS dans son étude du jour. 'Au vu de la récente performance du cours de l'action (+22% en un mois), le marché pourrait perdre une partie de ses gains en raison de la baisse de l'exercice 2025, mais nous verrions cela comme une opportunité d'achat' rajoute le bureau d'analyse.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 50 fois avec un rendement de près de 1%.