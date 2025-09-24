ASM International : UBS maintient son conseil à l'achat

UBS estime que les moteurs de la croissance 2027 restent intacts. L'analyste confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 565 E.



'Nous restons confiants quant aux perspectives de croissance d'ASMI et, notamment, quant à sa part de marché pour les 3 à 5 prochaines années' indique UBS dans son étude du jour.



'Au vu de la récente performance du cours de l'action (+22% en un mois), le marché pourrait perdre une partie de ses gains en raison de la baisse de l'exercice 2025, mais nous verrions cela comme une opportunité d'achat' rajoute le bureau d'analyse.