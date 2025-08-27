ASM International N.V. est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions de processus pour produire des dispositifs semi-conducteurs destinés au traitement des plaquettes. L'activité s'organise autour 2 familles de produits : - tranches de semi-conducteurs : apposition de produits et de films spéciaux pour la fabrication notamment de tranches de silicium et de cuivre ; - équipements d'assemblage et d'emballage : destinés aux matrices issues de la découpe de tranches de semi-conducteurs. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (5,8%), Asie (72,8%) et Etats-Unis (21,4%).