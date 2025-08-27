Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASM International (ASMi) avec un objectif de cours de 602 euros, considérant la réunion investisseurs (CMD) prévue le 23 septembre à Londres comme un catalyseur positif pour l'action.
'Les prévisions de revenus pour 2027 seront probablement abaissées', reconnait le broker, mettant en avant notamment des vents contraires liés aux changes. Cependant, il ne s'attend pas à des modifications d'objectifs en termes de marges.
'Les innovations technologiques (GAA, HBM, 4F2, DRAM 3D et métallisation) soutiennent fortement la croissance d'ASMi, alimentant la surperformance dans le WFE (équipement de fabrication de plaquettes)', estime en outre BofA.
ASMi : Bank of America à achat avant un CMD
27/08/2025
